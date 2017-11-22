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Россия отозвала заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко

Россия отозвала заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу в 2023 году. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко объяснил такое решение "негативным отношением мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом".

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2015 году представила доклад о государственной поддержке применения допинга в российском спорте. Москва отвергает обвинения.

Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от зимней Олимпиады-2018. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в начале декабря. При этом Международный олимпийский комитет продолжает расследовать сведения об употреблении допинга российскими спортсменами. В ноябре в связи с допинговым скандалом были пожизненно дисквалифицированы четверо российских скелетонистов и шестеро лыжников.

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