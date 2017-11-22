Прощание с Хворостовским пройдет в концертном зале имени Чайковского

Церемония прощания с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет 27 ноября в концертном зале имени Чайковского в Москве. Об этом сообщает РБК. Похоронят Хворостовского, как ожидается, на Новодевичьем кладбище.

Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября в Лондоне. Ему было 55 лет. Последние два года певец боролся с раком мозга, однако, несмотря на болезнь, продолжал выступать. Свой последний концерт Хворостовский дал в июне этого года в родном Красноярске.