Поющий философ

Он ушел от нас, красивый, 55-летний… А мы все так надеялись, что Дмитрий выкарабкается, победит свою роковую болезнь. Ведь он был победителем по своей натуре, олицетворением жизненной силы, непоколебимой уверенности в себе. Живой кумир! Когда он выходил на сцену – высокий, широкоплечий, с этой всеми узнаваемой гривой седых волос, обрамляющей румяное улыбающееся лицо, казалось, что перед нами – самый счастливый и могущественный человек на планете Земля.

Дмитрий Хворостовский, скончавшийся 22 ноября в Лондоне, где он жил, в кругу близких, и был счастливчиком. Ему повезло родиться в семье, где любили музыку, повезло с первой учительницей пения, с вокальным конкурсом в Кардиффе, после победы на котором 27-летнего певца из Красноярска начали приглашать в лучшие оперные театры мира.

Алмаз без огранки – ничто. Хворостовский оказался лучшим гранильщиком своего уникального дарования: мощный баритон, несшийся на слушателя подобно штормовому облаку и настигавший его даже в самом отдаленном уголке аудитории, был превращен певцом в безупречно действующее оружие. Сопротивляться этому голосу было невозможно, да мы и не пытались. Но даже не в голосе дело! Хворостовский постепенно превратился в замечательного актера, свободно владевшего своим телом и приобретшего мимику, достойную лучших трагиков театральной сцены.

Хворостовский без остатка погружался в стихию музыки и увлекал всех нас за собою

Хворостовский был очень умным человеком. Он много читал, жадно поглощал знания, учил иностранные языки, без которых современной оперной звезде в глобализированном мире не выжить. Он правильно выбирал друзей, наставников и сотрудников: прислушивался к советам дирижера Валерия Гергиева, под опеку которого попал, тщательно работал со своим первым аккомпаниатором Михаилом Аркадьевым.

Аркадьев, ценитель творчества Георгия Свиридова, свел его с этим композитором. Свиридов почти 20 лет работал над циклом песен на слова Александра Блока, который в итоге превратился в вокальную поэму "Петербург", одно из высших свиридовских достижений. Первыми исполнителями этого законченного в 1995 году цикла и стали Хворостовский с Аркадьевым. Они готовили его в консультациях и под руководством автора. Итогом стало эпохальное исполнение, выдвинувшее Хворостовского в ряды лучших интерпретаторов творчества Свиридова.

Мне повезло, в 1999 году я услышал этот свиридовский цикл в российском консульстве в Нью-Йорке, где Хворостовский спел его для аудитории в несколько десятков человек. Я сидел буквально в двух шагах от певца. В небольшом зале Хворостовский не включал свой баритон на полную мощность, но это только усиливало драматический накал свиридовского опуса. Это стало одним из самых незабываемых музыкальных впечатлений моей жизни – все равно как услышать песню Мусоргского в исполнении Шаляпина, глядя в глаза артисту. Хворостовский без остатка погрузился в стихию этой музыки и увлек всех нас за собою. Он стоял перед нами – строгий, серьезный, сосредоточенный. В этот момент он был поющим философом.

Соломон Волков – американский музыковед

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