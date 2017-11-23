Военные рельсы Путина

На совещании по оборонным вопросам 22 ноября Владимир Путин заявил, что все крупные предприятия России, частные или государственные, должны быть готовы к переходу на "военные рельсы" и быстрому увеличению производства военной продукции. ТАСС цитирует слова президента так:

Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности.



Ряд блогеров восприняли эти слова как однозначное подтверждение того, что Путин готовится к войне.

Кирилл Лятс

худшая фраза за последние 17 лет

Илья Вайцман

Коротко о главном:

• путин повелел промышленности готовиться к массовому выпуску "продукции военного назначения".

• военкоматы начали уточнение списков военнообязанных по предприятиям (пока по крупным).

• несмотря на формальные одергивания Пескова в стране накручивается истерическая ненависть ко всем "чужим", вплоть до проверки национальности "нацпредателей".

• любые действия европейцев (в частности) трактуются как "атака на Россию".

• начался тяжелый приступ можемповторизма из каждой розетки.

Можете считать меня безумным алармистом, но у путина просто нет вариантов, кроме как повышать и повышать ставки после каждого проигрыша. Вплоть до развязывания большой (а то и глобальной) войны, когда терять станет уже совсем нечего. Не факт, что до этого дойдет, но сворачивать ему некуда.

Евгений Шестаков

Такшто г-н Гундяев слов мимо вентилятора не бросает. Красная кнопка второго пришествия отличается от обычной тем, что может сама нажать палец, который ее лелеет и гладит.

Другие ждут если не ядерного апокалипсиса, то экономического коллапса.

​Alina Vituhnovskaya

Это фактически означает экономическое и политическое самоубийство в масштабах страны. Для самого же Путина это еще и последний отжим собственности. Например, господа бизнесмены, вы готовы лишиться своих любимых полноприводных автомобилей? Так знайте, что все они могут быть реквизированы на нужды армии в течении максимум недели. Это даже не агония, это нелепая постановка. Мы наблюдаем аналог фильма "Бункер" в реале. Разве что с мосфильмовскими декорациями.

Аркадий Дубнов

Вы спрашивали, с программой каких реформ идет президент на очередной срок, - вот, пжлста!

Тут только нет почему-то про наращивание производства соли и спичек, сейчас же все сметут с прилавков

Рыклин Александр

Соль, спички... Чем еще надо запасаться? А, ну, да - тушенка...Я, кстати, люблю тушенку... Она сейчас есть в свободной продаже? Еще хорошо бы несколько канистр бензина залить... Были же у меня когда-то канистры...

Многим вспомнилось советское прошлое, по которому совершенно не тянуло ностальгировать.

Кирилл Шулика

Враг у ворот, мобилизации быть!

Я думаю, что они уже живут в бункерах. Поэтому макароны будут выпускать с дырками под размер гильзы.

Дмитрий Гудков

А все уже пошутили про калибр макарон?

Путин: «Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности».

Генерал от коррупционерии Тимченко зашел в самый тыл НАТО, взвод Ротенберегов штурмует США.

А если серьезно — дурная спираль. Потом опять будут про конверсию, наши нанороботы самые большие в мире, женские сапоги неудобные, зато как чеканят шаг...

Ну здравствуй, исторический тупик, давно не виделись.

Slava Shvets

Хочется написать мрачное - "Это даже не спираль"(

Gregory Kravets

Много лет занимался проектированием предприятий электротехнической промышленности в институте Ленгипроэлектро ( давно покойном).Каждый завод имел так называемую "вторую программу", рассчитанную на военное время. И вот все вернулось...

Mykola Rudenko

Мы, работники фабрики пластмассовой игрушки "Веселый сверчок", прослушав речь Президента, в едином порыве... ...когда темные силы... ...обороноспособность Родины... ...товарами двойного назначения. Широко поставляемое в детские дошкольные учереждения изделие "Пирамидка"... ...и может быть приведено в боевую готовность в течение пяти секунд... ..."Совок" приобрело режущую кромку и сбалансировано для метания на среднюю... ...для посвященных же, под хоботом скрывается.... ...поражения наземных и воздушных целей...

Veniamin Vaiper

как отличить военные рельсы от мирных? и что выпускать мебельной фабрике, гробы?

Но несмотря на все шутки, вопрос, с кем, на чьи деньги и чьими руками будет воевать Путин, живо волнует блогеров.

В Телеграме призывают не паниковать.

Мысли-НеМысли

Не надо только начинать истерить по поводу того, что Кремль якобы готовится к войне и т.п. Хотя западные партнеры не смогут не заметить эту «игру мускулами», да и сигнал подан вполне однозначный.



Кроме того, вектор на милитаризацию задан уже давно, так что это логическое продолжение давней истории. Еще год назад Минфин получил возможность в любой момент 10% всего бюджета (а это 1,6 трлн руб.) перераспределять на оборонку или правоохранительную деятельность. Без голосований и согласований. Всего же на национальную оборону в 2017 г. будет потрачено 17% бюджета страны или 2,876 трлн руб. [https://t.me/mislinemisli/1682]



Есть еще один момент: когда экономика никак не перейдет с сырьевых рельс на нормальное индустриальное развитие, когда геополитические амбиции выросли до несоразмерных масштабов с реальной экономикой страны, когда объемы производства машиностроения снижаются на 43% - нет другого выхода, кроме как заявлять о необходимой мобилизации экономики, приведения ее к готовности в военным условиям и т.д.



Так что ждем увеличения гособоронзаказа, благо банки вывели в режим секретности [https://t.me/mislinemisli/2064]. Заливать деньгами будут не всю экономику, а вполне конкретные предприятия и сектора.

А может, все это не более чем предвыборная риторика.

Ivan Bonev

Путин осторожно намекает что выдвигается на выборы президента Путина. Надо сплотиться вокруг вождя в осаждённой крепости