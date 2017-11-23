Военные рельсы Путина

На совещании по оборонным вопросам 22 ноября Владимир Путин заявил, что все крупные предприятия России, частные или государственные, должны быть готовы к переходу на "военные рельсы" и быстрому увеличению производства военной продукции. ТАСС цитирует слова президента так:
Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объем оборонной продукции и услуг в военное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства, к этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности.
Ряд блогеров восприняли эти слова как однозначное подтверждение того, что Путин готовится к войне.
худшая фраза за последние 17 лет
Коротко о главном:
• путин повелел промышленности готовиться к массовому выпуску "продукции военного назначения".
• военкоматы начали уточнение списков военнообязанных по предприятиям (пока по крупным).
• несмотря на формальные одергивания Пескова в стране накручивается истерическая ненависть ко всем "чужим", вплоть до проверки национальности "нацпредателей".
• любые действия европейцев (в частности) трактуются как "атака на Россию".
• начался тяжелый приступ можемповторизма из каждой розетки.
Можете считать меня безумным алармистом, но у путина просто нет вариантов, кроме как повышать и повышать ставки после каждого проигрыша. Вплоть до развязывания большой (а то и глобальной) войны, когда терять станет уже совсем нечего. Не факт, что до этого дойдет, но сворачивать ему некуда.
Такшто г-н Гундяев слов мимо вентилятора не бросает. Красная кнопка второго пришествия отличается от обычной тем, что может сама нажать палец, который ее лелеет и гладит.
Другие ждут если не ядерного апокалипсиса, то экономического коллапса.
Это фактически означает экономическое и политическое самоубийство в масштабах страны. Для самого же Путина это еще и последний отжим собственности. Например, господа бизнесмены, вы готовы лишиться своих любимых полноприводных автомобилей? Так знайте, что все они могут быть реквизированы на нужды армии в течении максимум недели. Это даже не агония, это нелепая постановка. Мы наблюдаем аналог фильма "Бункер" в реале. Разве что с мосфильмовскими декорациями.
Вы спрашивали, с программой каких реформ идет президент на очередной срок, - вот, пжлста!
Тут только нет почему-то про наращивание производства соли и спичек, сейчас же все сметут с прилавков
Соль, спички... Чем еще надо запасаться? А, ну, да - тушенка...Я, кстати, люблю тушенку... Она сейчас есть в свободной продаже? Еще хорошо бы несколько канистр бензина залить... Были же у меня когда-то канистры...
Многим вспомнилось советское прошлое, по которому совершенно не тянуло ностальгировать.
Враг у ворот, мобилизации быть!
Я думаю, что они уже живут в бункерах. Поэтому макароны будут выпускать с дырками под размер гильзы.
А все уже пошутили про калибр макарон?
Путин: «Способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время - одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм собственности».
Генерал от коррупционерии Тимченко зашел в самый тыл НАТО, взвод Ротенберегов штурмует США.
А если серьезно — дурная спираль. Потом опять будут про конверсию, наши нанороботы самые большие в мире, женские сапоги неудобные, зато как чеканят шаг...
Ну здравствуй, исторический тупик, давно не виделись.
Хочется написать мрачное - "Это даже не спираль"(
Много лет занимался проектированием предприятий электротехнической промышленности в институте Ленгипроэлектро ( давно покойном).Каждый завод имел так называемую "вторую программу", рассчитанную на военное время. И вот все вернулось...
Мы, работники фабрики пластмассовой игрушки "Веселый сверчок", прослушав речь Президента, в едином порыве... ...когда темные силы... ...обороноспособность Родины... ...товарами двойного назначения. Широко поставляемое в детские дошкольные учереждения изделие "Пирамидка"... ...и может быть приведено в боевую готовность в течение пяти секунд... ..."Совок" приобрело режущую кромку и сбалансировано для метания на среднюю... ...для посвященных же, под хоботом скрывается.... ...поражения наземных и воздушных целей...
как отличить военные рельсы от мирных? и что выпускать мебельной фабрике, гробы?
Но несмотря на все шутки, вопрос, с кем, на чьи деньги и чьими руками будет воевать Путин, живо волнует блогеров.
В Телеграме призывают не паниковать.
Не надо только начинать истерить по поводу того, что Кремль якобы готовится к войне и т.п. Хотя западные партнеры не смогут не заметить эту «игру мускулами», да и сигнал подан вполне однозначный.
Кроме того, вектор на милитаризацию задан уже давно, так что это логическое продолжение давней истории. Еще год назад Минфин получил возможность в любой момент 10% всего бюджета (а это 1,6 трлн руб.) перераспределять на оборонку или правоохранительную деятельность. Без голосований и согласований. Всего же на национальную оборону в 2017 г. будет потрачено 17% бюджета страны или 2,876 трлн руб. [https://t.me/mislinemisli/1682]
Есть еще один момент: когда экономика никак не перейдет с сырьевых рельс на нормальное индустриальное развитие, когда геополитические амбиции выросли до несоразмерных масштабов с реальной экономикой страны, когда объемы производства машиностроения снижаются на 43% - нет другого выхода, кроме как заявлять о необходимой мобилизации экономики, приведения ее к готовности в военным условиям и т.д.
Так что ждем увеличения гособоронзаказа, благо банки вывели в режим секретности [https://t.me/mislinemisli/2064]. Заливать деньгами будут не всю экономику, а вполне конкретные предприятия и сектора.
А может, все это не более чем предвыборная риторика.
Путин осторожно намекает что выдвигается на выборы президента Путина. Надо сплотиться вокруг вождя в осаждённой крепости
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