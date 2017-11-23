Путинский Сочи как Ялта?

Подталкивает ли президент России США к новому разделу мира? Обсудят Валерий Соловей и Юрий Фельштинский
Мир на рельсах войны. Дипломатическую и военную активность президента России Владимира Путина, его встречи с Главами Сирии, Турции, Ирана и телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, совещания с руковдством ВПК обсудят политолог, профессор Валерий Соловей и историк и публицист Юрий Фельштинский (США).
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 23 ноября в 19:05
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