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Лицом к событию

Путинский Сочи как Ялта?

Президент Турции Эрдоган и президент РФ Путин в Сочи.

Подталкивает ли президент России США к новому разделу мира? Обсудят Валерий Соловей и Юрий Фельштинский

Мир на рельсах войны. Дипломатическую и военную активность президента России Владимира Путина, его встречи с Главами Сирии, Турции, Ирана и телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, совещания с руковдством ВПК обсудят политолог, профессор Валерий Соловей и историк и публицист Юрий Фельштинский (США).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 23 ноября в 19:05

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