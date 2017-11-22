Facebook: пользователи узнают о подписке на "российскую пропаганду"

Пользователи Facebook узнают, были ли они подписаны на страницы в социальных сетях Facebook или Instagram, якобы публикующие "российскую пропаганду". Об этом говорится в заявлении Facebook, опубликованном на сайте компании.

Специальный инструмент будет доступен пользователям уже в конце года, отмечают в Facebook. Благодаря этому пользователи смогут выяснить, не попадались ли им в период с января 2015 по август 2017 года посты, созданные так называемой "фабрикой троллей" – российским Агентством интернет-исследований.

"Важно, чтобы люди понимали, как иностранные лица пытались посеять раздор и недоверие, используя Facebook до и после выборов в США в 2016 году", - отмечается в заявлении.

Компания Facebook в середине сентября ​направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Тогда же стало известно, что в социальной сети обнаружили связь между российской "фабрикой троллей" и вмешательством России в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. В соцсети утверждают, что рекламу могли увидеть в США около 10 миллионов человек. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.