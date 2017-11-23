Из названия гостиницы в Нью-Йорке уберут имя Трампа

Компания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу, согласилась удалить имя владельца из названия гостиницы Trump SoHo, расположенной в южной части Манхэттена. Компания также слагает с себя полномочия по управлению гостиничным объектом. Об этом сообщила газета The New York Times.

Коммерческие показатели Trump SoHo ухудшаются со времени прошлогодней президентской гонки. Заметно сократились заезды профессиональных спортивных команд; закрылся некогда популярный суши-ресторан; уменьшился съем банкетных и конференц-залов. Стоимость номера упала ниже 300 долларов в сутки при средней цене в 450 долларов в гостиницах аналогичного класса.

Изменение в названии отеля произойдет до конца декабря, то есть до истечения первого года пребывания Трампа в Белом доме. В июле был переименован The Trump International Hotel в Торонто, еще в прошлом году из-за жалоб жильцов имя Трампа исчезло из наименования трех жилых домов в Нью-Йорке. Теряют деньги также гольф- клубы, принадлежащие компании президента, в частности, из-за отмены благотворительных мероприятий, которые там прежде проводились в большом количестве. В то же время, прибыли гостиницы Трампа в Вашингтоне превзошли самые смелые ожидания.