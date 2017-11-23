Тулеев раскритиковал протестующих против добычи угля в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, выступая сегодня на сессии местного парламента, назвал протестующих против добычи угля в регионе "отморозками". По его словам, "им платят большие деньги" за протесты.

Это первое появление Тулеева на публике за полгода. В бюджетном послании губернатор говорил о пользе добычи угла, а также о борьбе с внешними и внутренними "врагами", сообщает "Тайга.инфо". "Мы принимаем бюджет в непростой обстановке, сами видите, как США в открытую заявили, что нужно создать как можно больше проблем при выборах президента России", - заявил Тулеев.

Накануне стало известно, что студентов колледжей и вузов в принудительном порядке вместо учебных лекций заставят смотреть выступление Тулеева. По словам бывшего преподавателя Кемеровского государственного университета Нины Обелюнас, студенты и преподаватели не выступают против этого из-за страха быть уволенными или отчисленными.

Тулеев возглавляет Кемеровскую область 20 лет. С апреля 2017 года он перестал появляться на публике. Сообщалось, что Тулеев перенес операцию на позвоночнике. 20 июня агентство FlashSiberia, ссылаясь на источник в окружении главы региона, сообщило, что Тулеев обратился к Путину с просьбой о досрочном прекращении полномочий.

