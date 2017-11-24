Неприкосновенных больше нет

С начала недели российская общественность наблюдает за злоключениями российского миллиардера, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова. В понедельник вечером его задержали сразу же после прибытия в страну в аэропорту Ниццы и после допроса, который длился несколько часов, предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Из-под стражи Керимова освободили после внесения рекордной суммы залога - в 5 миллионов евро, однако миллиардер обязан не покидать пределов Франции и регулярно отмечаться в полиции. Многие отмечают, что в Ницце Керимова как будто преследует злой рок: в 2006 году он разбился в том же городе на Ferrari вместе с телеведущей Тиной Канделаки.

​Дело, связанное с отмыванием доходов, тянется не первый год. Летом в его рамках была арестована вилла Hier (12 000 кв.м), одна из самых дорогих на мысе Антиб - предполагается, что она принадлежит Керимову, хотя один из его знакомых сообщил изданию The Bell, что миллиардер ее арендовал.

Так или иначе, многие задаются вопросом, почему Керимов отправился во Францию навстречу явной опасности и почему при задержании не сработал его дипломатический иммунитет.

Алексей Венедиктов

Керимов - должен сдать паспорт, заплатить залог в 5 млн€, не покидать юг Франции (департамент Альп-Маритим), несколько раз в неделю отмечаться у следователя....

А теперь - следствие идет уже три года, обыски были в феврале...

Доверенные лица были уже задержаны и им уже были предъявлены обвинения...

Чего он не знал, когда летел без диппаспорта в Ниццу?

Будем наблюдать

Илья Вайцман

Оказывается, сенатор и мультимиллиардер С.Керимов полетел во Францию без дипломатического паспорта, заведомо зная, что там уже три года(!) идет следствие по его уклонению от налогов и прочему, что уже были обыски и что дело идет к аресту.

Возникает вопрос: он что, совсем дурак? Или это мы с вами не понимаем расклада, а на самом деле ситуация такова, что французская тюрьма на несколько лет для него уже самый хороший выход, и что он так свою шкуру от "коллег" спасает? В смысле, тюрьма во Франции для здоровья и долголетия гораздо полезнее полониевого чая или "резонансного ДТП"..?

Дипломатический паспорт Керимова стал одним из основных аргументов, на который опирались российские власти в попытках добиться освобождения миллиардера.

​The Peacemaker

Для товарищей из МИД России: само по себе наличие дипломатического паспорта не защищает от задержания, ареста и судебного преследования; полную защиту даёт только полновесная дипломатическая аккредитация, согласованная заранее с принимающей стороной, а обычный диппаспорт даёт только возможность избегать очередей на паспортном контроле и прочие приятные мелочи

НЕЗЫГАРЬ

Сенатор Керимов задержан в Ницце на основании данных швейцарской прокуратуры и оперативных данных, полученных МВД Франции.

Дипломатический иммунитет в этот раз не сработал,так как командировка была частной и диппаспорт не был выдан канцелярией СФ.

Впереди серьезная тяжба и арест счетов траста, а также показательная порка властями Франции лица, посягнувшего на святое - налоги!

Есть мнение, что сенатора выманили адвокаты, которые были вынуждены пойти на сделку со следствием, чтобы избежать срока и многомиллионного штрафа. Репутационные риски уже не в счёт.

Многие не без удовольствия наблюдают за работой бескомпромиссного французского правосудия: ему не скажешь, что ты слишком занят, чтобы явиться в полицию.

Alexander Osovtsov

Все-таки олигарх олигарху рознь. Сечин лишь после четвертой повестки соизволил через адвоката нагло ответить суду, что ему некогда, и будет некогда минимум до нового года. А вот Керимов честно и законопослушно явился в суд по первому приглашению.

Ряд комментаторов предполагают, что Керимов может ослушаться суда.

Andrey Malgin

Вот теперь интересно, кого будет слушать Керимов: своих французских адвокатов или российское посольство. Посольские несомненно будут подбивать его уехать из Франции, игнорируя запреты. У советских собственная гордость.

Павел Чиков

Думаю, что Керимова эвакуируют в Россию в нарушение условий меры пресечения. Он не будет сидеть и ждать суда во Франции. Но и последствия будут серьезными. Для его бизнеса и репутации российских властей. И будущих аналогичных дел.

Сергей Талк

Миллиардера Керимова французы отпустили под залог и изъяли паспорт. Хотите знать, что будет дальше? Пока вы читаете эти строки, дипломатической почтой уже везут служебный паспорт "сенатора". Кстати, Керимов никогда в Совете Федерации не появлялся и получил это место по блату. Ему передают паспорт, перевозят в посольской машине в соседнюю страну, а оттуда прямым рейсом в Москву. Вуаля!

Понятно, что мафия своих не бросает и сделает всё для спасения своего члена из рук европейской юстиции. Непонятно только, почему это до сих пор называется государством.

Рыклин Александр

"Французский суд запретил сенатору Керимову покидать Францию"...

Бедный сенатор Керимов! Придется ждать суда в отрыве от родины, в ужасных условиях суровой французской действительности...

Вот, кстати, вопрос - какой путь выберет сенатор Керимов? Рискнет ли он придерживаться постановления суда или все же свалит в Россию? И тогда - прощай навеки родной Лазурный берег, здравствуй, Сочи-темные ночи!

Но есть и более общий вопрос. А все эти представители нынешней путинской элиты, хоть политической, хоть экономической, они так и не поняли, что там - не здесь?! Что ту модель ведения дел, которую они так успешно практикуют в России, на Западе применять затруднительно. а главное - опасно. Тем более сейчас, когда за них всерьез взялись по всему миру. И ведь предупреждали же в Кремле, большое совещание проводили. Специально обученные люди объясняли, что нынче там нужно вести себя аккуратно, привести все свои дела в порядок, уплатить налоги,что не стоит крысятничать в любой ситуации, не нужно пытаться примитивно обмануть местные финансовые органы... Вроде, очевидные же вещи, но, видно, жулики и воры просто по-другому не могут...

Есть немалая вероятность, что дело Керимова осложнит отношения между Россией и Францией, хотя в Сети об этом пишут скорее в ироническом ключе.

Николай Травкин

Эти лягушатники не могут позор 1812 года забыть и мстят нам на каждом шагу. Вот и суд в Ницце постановил, что сенатор-олигарх Керимов должен сдать полиции паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы, более известного под названием Французская Ривьера.

По самому больному месту, сатрапы, ударили - от России решили Сулеймана изолировать! А что может быть более мучительным для настоящего патриота, кроме как принудительный отрыв -пусть и временный- от Родины?!

Но не таков настоящий патриот России!

Не будет он терпеливо переносить нравственные страдания на мысе Антиб Лазурного берега ненавистной чужбины. Есть уверенность, что соратники уже разрабатывают план побега и в скором времени, преодолев в рваной одежде сирийского беженца поперёк всю Европу, переползёт ранним рассветным утром Сулейман Керимов польско-белорусскую границу, а там и до родной Брянщины рукой подать.

И заключит Родина в объятья своего сенатора, прижмёт крепко к своей материнской груди и возместит ему ущерб финансовый и материальный, нанесённый басурманами французскими.

Elena Karaeva

Как кто думает, какие фр продукты таперича запретят?

В России Керимов может не опасаться за свой статус, хотя по закону его следовало бы лишить мандата, отмечает бывший депутат ​Илья Пономарев:

Я хочу сказать, что поскольку Керимов в ближайшие два месяца точно не сможет являться в Совфед, то его должны лишить мандата на основании закона, который придумали в 2016м в мою честь... Будут ли вновь двойные стандарты?

А вот для других российских сенаторов его судьба послужит серьезным предостережением - и это главное, что сейчас беспокоит других членов правящей верхушки, считают многие комментаторы.

Геннадий Гудков

Знаете, чего так засуетилась российская власть после задержания во Франции Сулеймана Керимова?

Он «условный» депутат или член Совета Федераций. За многие годы работы в Госдуме я практически не видел его там, как и многих других «великих», обремененных миллиардными состояниями или занимавших ранее большие должности и отправленных в Совфед в качестве «утешительного приза» (бывших губернаторов, например. Ни разу не встречал в ГД или СФ Тяжлова или Громова (Моск.область) после их отставки).

Зато Керимов - безусловный член правящей тусовки, получающий дивиденды от близости к политической власти и финансирующий ее проекты. Если кто не знает, практически все олигархи мощно финансово поддерживают истеблишмент, вкачивая серьезные деньги в его политические структуры: «Единую Россию», депутатов, сенаторов, выборные кампании власти и т.д.

Они - «свои», опора власти, соучастники длящегося уже почти 20 лет ее захвата. Они знают все секреты богатства и процветания нашей вороватой политической элиты.

И еще одно: больше всего члены правящей верхушки боятся финансовых расследований происхождения огромных капиталов их семей, «утекших» из России на Запад. Ведь там, «за бугром», жены-дети-внуки-любовницы и прочая родня наших высокопоставленных чинуш (тех самых, под зады которых покупают унитазы за 8 млн.₽), которые буквально купаются в роскоши, не успевая менять яхты, дорогущие спорткары и отделку дворцов и вилл в самых дорогих курортах мира.

Вот они и засуетились: как же так, видный член их клана «залетел» на финансовых махинациях. А вдруг это долгосрочная тенденция? И им становится страшно за казавшееся еще вчера безмятежное будущее.

Дмитрий Гудков

Что-то подсказывает мне, что арест Керимова во Франции — это первая ласточка, за которой последует уже орнитология посерьезнее. Ведь что произошло? Под стражу попал российский сенатор, пусть и не из самого ближнего круга Путина, но и уж точно не из самого дальнего. Попал за налоги — дело сделано подчеркнуто холодно и отстраненно, ничего личного, только бизнес. В лучших традициях арестов американской мафии, к слову, которая тоже «присаживалась» именно за налоги. Способ проверенный.

И если раньше уголовные претензии к российской «элитке» за рубежом решались бы на дипломатическом уровне, то теперь с этим разбираются люди в погонах. А ведь на подходе в США доклад о «друзьях Путина». Список открыт.

Европа совсем не хочет отстать в этой гонке: ее лидеры стремятся показать, что они тоже обладатели «сильной руки», не хуже Трампа. А как проявить эту руку проще всего? Победить (пусть даже через Керимова, демонстративно) «мачо» Путина.

Это, конечно, не значит, что Керимов пал совсем уж невинной жертвой — просто теперь уже обойдется без поблажек, как в «Дне выборов», когда «мы глаза приподзакрыли, а можем что? — Приподоткрыть».

Так что — за что боролись. «Не смешите наши «Искандеры», гордость от попадания в санкционный список — ну так нужно быть последовательным до конца и либо снять крестик, либо надеть штаны. Либо вы закупаетесь виллами в Европе, либо гордитесь санкциями и голосуете по указке Кремля, одно из двух.

Иначе приходится проваливаться между двух стульев. И заметьте: от российских властей нет привычного шума, МИД сдержан, только сенатор Клинцевич, которому пока не объяснили, привычно завел про русофобию.

Да нет, старшие товарищи поняли, что тут дело посерьезнее.

Эль Мюрид

Задержание российского олигарха Керимова в Европе связано формально с подозрением в неуплате налогов на имущество на Лазурном берегу Франции. Это может быть частный случай, но может быть и запуском системных репрессий против российской клептократии, которые намечены на весну 18 года. Репетиция и намек, скажем так.

Такую версию упускать из виду уже нельзя. Особенно в ситуации, когда Кремль явно решает проблему с новым сроком Путина, чего Запад хочет все-таки не допустить. Намек в таком случае вполне явственный, хотя это иначе чем намек, рассматривать пока нельзя.

При любой ситуации дедлайн приближается, и в конце концов процесс погрома российских нуворишей может стать самостоятельным сценарием уже вне всякой связи с политическим торгом и давлением на кремлевскую "элиту". Пока есть время, есть возможность договориться, что называется, полюбовно под ковром. Но чем ближе срок, тем меньше будут увязывать проскрипционные списки с какими-то уступками. Хирургические методы (а их уже точно не избежать) превратятся в бомбардировки по площадям.

Valery Solovei

Задержание «сенатора» Керимова - намек на то, что может начаться в отношении российской элиты с весны 2018

Николай Травкин

И это не только мало кого из россиян удивит, но и вряд ли вызовет сожаление

Вспоминают в этой связи и призыв Владимира Путина избавляться от активов за рубежом, прозвучавший много лет назад.

Политджойстик

Штрихи к сюжету с Сулейманом Керимовым.

...

Помимо того, что сам Керимов - сенатор, в федеральных органах власти у него работает прямой родственник, точнее племянник и возглавляет он не много не мало, а одно из ключевых направлений для ВВ - экологию (он в последнее время много уделяет этой теме внимания).



Во-первых, это прозрачный сигнал российской элите, что неприкасаемых нет, а информации много и об активах, и о родственных связях с государственной властью в России. Во-вторых, дело Керимова дает возможность дискредитировать одну из выгодных и популярных у населения частей программы на выборах, что неприятно для модераторов президентской кампании. Связывая тему ареста Керимова с темой экологии через родственника можно далеко зайти с криками о взаимопроникновении бизнеса и власти в России. Но, как это ни странно, сюжет выгоден в какой-то части и Кремлю. На примере Керимова тема национализации элит вновь поднимается в актуальной повестке. Когда первый раз об этом говорил ВВ? В апреле 2013 года. Было достаточно времени и выбор сделать и хвосты подчистить.

Политота

Ситуация с Керимовым - явный сигнал, купленные левые иммунитеты больше не действуют. Лица, имеющие отношения к преступной деятельности или подозреваемые в этом, больше не защищены филькиной российской неприкосновенностью.



Сильнее всего затрясутся сейчас, очевидно, жириновцы. Там куда ни ткни, особенно в регионах, попадёшь в депутата с судимостью за рэкет или насилие. Впрочем, будем наблюдать за судьбой Керимова.

Марина Юденич

А кто-нибудь помнит, когда и по какому поводу Путин сказал «замучаетесь пыль глотать»?

Я помню.

Год 2002.

Съезд ТПП

Путин пытается объяснить бизнесу, что увести из страны капиталы - не значит их обезопасить.

Их там - как только станет кому-то нужно - заморозят, арестуют, изымут и вот тогда - да -«замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!"

Ну и вот.

Пришла пора помучаться Керимову

Потом ещё кому-то

Потом - ещё.

Не, а что не так-то?

Вас ещё в 2002 году предупредили.

Сергей Уточкин

А ведь предупреждали по-хорошему - "Граждане, сдавайте валюту! Избавляйтесь от зарубежных активов, дорогие товарищи!"

Мышь в овощном

Если мы не будем арестовывать наших коррумпированных сенаторов сами, за нас это будут делать солдаты войск НАТО!

В то время как у части "патриотически" настроенных комментаторов побеждает аргумент "кто не патриот, тот сам виноват", другая часть сосредоточилась на теме "антироссийского заговора".

Максим Шевченко

Арест сенатора Сулеймана Керимова во Франции событие беспрецедентное. Мало того, что это первый арест российского сенатора заграницей, но Керимов не просто сенатор, но ещё один из богатейших людей России. Помимо этого, он крупнейший спонсор российского спорта и российской олимпийской сборной. Зададимся вопросом: не является ли давление на Керимова атакой на российско-олимпийское движение, а то и чемпионат мира по футболу?

Политджойстик

Задержание Керимова. Почему все так переполошились?

...

Подозревают, что это тренировка нового сценария давления на российскую элиту, который запланирован к старту на начало следующего года. Некоторые горячие головы поговаривают даже о том, что может быть массовое задержание богатых россиян во время новогодних каникул в Европе. Но, ближе к делу.

...

Керимов мог быть выбран по нескольким причинам. Первая, он часто появляется в одном и том же месте, у него есть недвижимые активы в Европе, и видно было за что зацепиться вне санкционных ограничений и как мы узнали это касается уклонения от налогов - одного из самых тяжких обвинений в ЕС и штатах. Второе, он имеет статус сенатора РФ, но для правоохранителей ЕС и США он не является дипломатом. МИД Франции так прокомментировал эту коллизию: «В данном случае судья определит, соответствуют ли обвинения, выдвинутые против него, его официальному статусу и, следовательно, будет ли он защищен дипломатическим иммунитетом». Если суд определит, что за какие-то виды преступлений можно задерживать лицо с российским дипломатическим паспортом, то ценность такого имммунитета будет поставлена под вопрос. Третье, Керимов хорошо известен американцам, ещё в 2007 году он вложил миллиарды долларов в Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие финансовые институты. Хотя ни Керимов, ни западные банки не раскрыли точный размер его инвестиций, он достаточно значимый. Журнал «Forbes»,например, называл Керимова крупнейшим частным инвестором Morgan Stanley. То есть что арестовывать в штатах.

...

Политические намеки и важные обстоятельства.

Во-первых, это сравнимо с арестами Павла Бородина (в январе 2001 года он был арестован в Нью-Йорке по ордеру на арест, выписанному в Швейцарии, где он подозревался в отмывании денег) и Адамова (В 2005 году был арестован в Швейцарии на основании обвинений в мошенничестве по запросу США, его обвиняли в присвоении 9 миллионов долларов, предоставленных Минэнерго США в качестве помощи для улучшения безопасности на ядерных объектах). То есть, почти 12 лет не было арестов высокопоставленных россиян. Во-вторых, оно было произведено за день до того, как ВВ полтора часа говорил с Трампом. Непонятно, есть ли какая-то связь или нет, но факт на лицо. В третьих, внесение в санкционные списки деловой элиты России в Штатах может идти параллельно с уголовным преследованием в ЕС с замораживанием активов на территории ЕС и США на время следствия.

Приз за самое неожиданное выступление в защиту Сулеймана Керимова достается Анастасии Волочковой.