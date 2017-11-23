Президентские гранты получили байкеры и бывшие НКО-иноагенты

Названы победители второго конкурса на распределение президентских грантов в 2017 году на общую сумму почти в четыре с половиной миллиарда рублей. Среди них нет НКО-"иностранных агентов", но есть организации, которые были исключены из соответствующего реестра Минюста.

Гранты получат более двух тысяч некоммерческих организаций. В частности,"Русские мотоциклисты", одним из учредителей которой является лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов. Грант в 2,4 миллионов рублей вновь выделен на проект "Славянский мир" — серию мотоциклетных и автомобильных маршей. При этом две заявки на гранты, поданные непосредственно "Ночными волками", отбор не прошли, пишут "Ведомости". Ранее в августе по итогам первого этапа распределения президентских грантов стало известно, что "Ночные волки" впервые за пять лет остались без гранта. Их заявка на 9 с половиной миллионов рублей на проведение новогодних елок была отклонена.

Единственной связанной с выборами организацией, получившей грант, стало движение "За чистые выборы", попечительский совет которого возглавляет премьер Дмитрий Медведев.

В конкурсе участвовали 12 организаций, исключенных из реестра НКО-иноагентов, семь из них получили гранты. В частности, 9 миллионов рублей выделено движению "За права человека" и около трех миллионов — Союзу комитетов солдатских матерей России.