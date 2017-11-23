Член Совета Федерации Игорь Морозов сделал репост фото со свастикой

Член Совета Федерации от Рязанской области , полковник ФСБ в запасе, обладатель медали "За возвращение Крыма" Игорь Морозов сделал репост в твиттере фотографии якобы "убитого ополченца ЛНР", которому перед расстрелом нарисовали свастику на лбу. Об этом сообщает "Открытая Россия".

На самом деле, на снимке умерший недавно в американской тюрьме серийный убийца Чарльз Мэнсон .

Согласно действующему в России законодательству, за любую публичную демонстрацию нацистской символики или атрибутики предусмотрено административное наказание в виде штрафа или ареста до 15 суток.

В конце октября суд в Тольятти арестовал на 10 суток активистку движения "Артподготовка" Ирину Бондаренко, признав её виновной в публичной демонстрации нацистской символики. Поводом послужил репост некоего изображения, связанного с акцией "Русский марш".

По данным правозащитников, количество вынесенных наказаний по статье о демонстрации нацистской символики за последние годы выросло в 3,5 раза – почти до двух тысяч.