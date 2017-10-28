В Тольятти сторонницу Мальцева арестовали на 10 суток за репост

Суд в Тольятти арестовал на 10 суток Ирину Бондаренко – активистку движения "Артподготовка", запрещенного в России после признания его экстремистской организацией.

Правозащитный портал "ОВД-Инфо" сообщает, что Бондаренко была задержана накануне, а суд состоялся в субботу. На активистку составлен протокол о публичной демонстрации нацистской символики. Поводом послужил репост некоего изображения, связанного с акцией "Русский марш".

Накануне в Краснодарском крае также на 10 суток была арестована активистка "Артподготовки" Раиса Погодаева. Ее обвинили в репосте видеоролика с призывами принять участие в акциях протеста 7 октября. Об этом сотрудникам "ОВД-Инфо" рассказала кубанская активистка Дарья Полюдова, которой Погодаева помогала в период заключения в колонии.

Движение Вячеслава Мальцева "Артподготовка" было признано экстремистским в этот четверг, а в пятницу стало известно, что двух соратников оппозиционера, задержанных на Манежной площади в Москве, обвиняют в терроризме. Сам Мальцев покинул Россию в июле. Правоохранительные органы возбудили в отношении него дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности.