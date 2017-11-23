Увольнение директоров школ под Иркутском признали "политическим"

Увольнения директоров школ в Черемховском районе Иркутской области после выборов в сентябре 2017 года признали незаконными. Об этом сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Мэру района Валерию Побойкину прокуратура вынесла представление. На главу районного отдела образования Светлану Шаманову, которую обвинили в угрозах увольнением при отказе агитировать "за нужных кандидатов", завели административное дело. На брата мэра Черемхово, депутата Сергея Семенова, которого одна из уволенных Ксения Антипина обвинила в нападении, завели дело о нанесении телесных повреждений.

Проверку прокуратура начала после заявления омбудсмена Иркутской области Валерия Лукина о подозрительном увольнении: с директорами 9 школ тех деревень и сел, где в сентябре прошли выборы, заключили трудовые договоры всего на месяц – с 1 по 30 сентября 2017 года.

В октябре Радио Свобода сообщало, что директор школы в деревне Балухарь Ксения Антипина получила угрозы увольнения "в случае плохих итогов выборов" для кандидата в главы Каменно-Ангарского муниципального образования от "Единой России" Александра Матвеева. Директор верхнеиретской школы Леонид Завозин заявил, что ему угрожали на отказ агитировать за нынешнюю главу Голуметского муниципального образования Веру Лохову. Несмотря на победу обоих кандидатов, с Завозиным, Антипиной и еще 7 директорами школ договор не продлили. Местные жители уверены, что причина увольнения в том, что кандидаты проиграли именно на участках, расположенных в школах.

На сегодня директора только двух школ – из сел Лохова и Зерновое – решили восстановиться на посту через суд.

Омбудсмен добавил, что по заявлению одного из жителей района главу отдела образования Шаманову, которая также была кандидатом на пост главы поселка Михайловка, полиция проверяет по делу о подкупе избирателей в день голосования.