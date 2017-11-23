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Новости

В Омске произошло массовое отравление детей в кадетском корпусе

Иллюстративное фото

В Омске пятнадцать воспитанников кадетского военного корпуса госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Представитель учебного заведения заявил изданию "Сибирь.Реалии", что причина отравления неизвестна. Об этом заявили и в региональном министерстве здравоохранения.

Несколько подростков обратились с жалобами накануне, 22 ноября, и сразу были госпитализированы. Сейчас все пострадавшие дети находятся в инфекционных отделениях городских больниц. Состояние воспитанников медики оценивают как удовлетворительное. С сегодняшнего дня во всем корпусе объявлен карантин.

В Роспотребнадзоре Омской области изданию "Сибирь.Реалии" заявили, что в ведомство поступило заявление от родителей одного из кадетов. Жалоба касается кондитерской продукции, которую якобы один из родственников другого воспитанника принес на мероприятие в корпусе.


В ноября девять учеников кадетского корпуса в городе Ачинске Красноярского края были госпитализированы в результате вспышки острой кишечной инфекции. Кадеты почувствовали себя плохо после завтрака.

В сентябре в Томском кадетском корпусе воспитанники объявили голодовку из-за некачественной еды. По словам детей, они неоднократно находили в еде опарышей. Директор учреждения после проверок ушел в отставку.

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