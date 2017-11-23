ВМС Аргентины: на пропавшей подлодке заканчивается кислород

Запасы кислорода на пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодке подходят к концу. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби.

Субмарина "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 17 ноября. Позднее подлодка всё же подала сигнал, но поиски так и не дали результата. На борту находятся 44 военнослужащих.

Поисковую операцию ведут корабли аргентинского флота, самолеты и вертолеты. Всего в ней участвуют около 4 тысяч человек из десяти стран.

Помощь Аргентине предложили Бразилия, Уругвай, Перу, Великобритания и ЮАР. В четверг, 23 ноября, к поискам пропавшей подлодки присоединилась Россия.