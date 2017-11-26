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Археология

Интерсексуальная революция. Эфир в 21:05

Культуролог Оксана Мороз и сексолог Анна Котенева о том, как живет третий пол

В Германии Верховный Суд разрешил вносить в документы людей графу "третий пол". В любом обществе есть индивиды, которых не устраивает назначенный им при рождении пол - или вообще деление людей на мужчин и женщин. Как живут люди третьего пола, и наступит ли эпоха, когда пол человека будет вообще не важен?

Гости программы - культуролог Оксана Мороз, доцент МВШСЭН и и РАНХиГС, и психолог-сексолог Анна Котенева, заместитель заведующего междисциплинарной кафедрой сексологии Российского научного сексологического общества (РНСО). Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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