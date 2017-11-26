Интерсексуальная революция. Эфир в 21:05

В Германии Верховный Суд разрешил вносить в документы людей графу "третий пол". В любом обществе есть индивиды, которых не устраивает назначенный им при рождении пол - или вообще деление людей на мужчин и женщин. Как живут люди третьего пола, и наступит ли эпоха, когда пол человека будет вообще не важен?

Гости программы - культуролог Оксана Мороз, доцент МВШСЭН и и РАНХиГС, и психолог-сексолог Анна Котенева, заместитель заведующего междисциплинарной кафедрой сексологии Российского научного сексологического общества (РНСО). Эфир в 21:05.