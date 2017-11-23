В Швеции суд оставил под стражей гражданина Узбекистана

Суд в Швеции продлил досудебное содержание под стражей гражданина Узбекистана, обвиняемого в нападении в Стокгольме, в результате которого погибли пять человек. Стокгольмский районный суд заявил 23 ноября, что 39-летний Рахмат Акилов будет оставаться под стражей до 21 декабря.

Следователи считают, что Акилов похитил грузовик для перевозки пива и направил его в пешеходов на переполненной улице в центре Стокгольма 7 апреля. В заявлении суда говорится, что Акилов не оспаривал ходатайство прокуроров о продлении срока содержания под стражей. Его подозревают в терроризме.

Стокгольм – один из нескольких европейских городов, пострадавших от нападений при помощи транспортных средств, начиная с 2016 года и включая Барселону, Лондон, Берлин и Ниццу.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил в апреле, что Акилов был завербован экстремистской группировкой "Исламское государство" после того, как покинул Узбекистан в 2014 году и поселился в Швеции.