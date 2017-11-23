Чубайса вызвали в суд по делу о растрате средств Роснано

Главу Роснано Анатолия Чубайса вызвали в суд для дачи показаний по уголовному делу в отношении бывшего главы госкорпорации Леонида Меламеда. Допрос назначен на 24 ноября. Адвокат Чубайса заявил, что его подзащитный придет на заседание суда.

Меламед, по версии следствия, в 2009 году с помощью "подконтрольных" ему сотрудников Роснано создал условия для "необоснованного израсходования" средств госкорпорации на общую сумму в 220 миллионов рублей. По делу также проходит бывший финансовый директор Роснано Святослав Понуров. Он, как и Меламед, находится под домашним арестом.

В июле по другому делу был арестован еще один топ-менеджер Роснано – Андрей Горьков. По версии следствия, он причастен к хищению со счетов госкорпорации более 700 миллионов рублей.