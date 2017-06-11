Суд на два месяца арестовал топ-менеджера "Роснано" Андрея Горькова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Андрея Горькова, директора по инвестиционной деятельности госкорпорации "Роснано". Об этом сообщает "Интерфакс".

Горьков был задержан накануне в Москве. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, топ-менеджер в 2011-2013 годах размещал средства "Роснано" в "Смоленском банке", а в 2014 году – перед тем как банк обанкротился – вывел деньги в пользу своего брата.

Ущерб от действий Горькова, как утверждают следователи, превышает 700 миллионов рублей. Топ-менеджеру грозит до 10 лет лишения свободы.