В районе пропажи аргентинской подлодки зафиксирован сигнал взрыва

В районе пропажи аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" зафиксирована "гидроакустическая аномалия". В Военно-морском флоте Аргентины заявили, что речь идет о коротком неядерном взрыве. Сигнал был зафиксирован на прошлой неделе – в день, когда с подлодкой прервалась связь.

Субмарина исчезла с локаторов 15 ноября. Поисковую операцию ведут корабли аргентинского флота, самолеты и вертолеты. Всего в ней участвуют около 4 тысяч человек из десяти стран. Среди них – Бразилия, Уругвай, Перу, США и Великобритания. В четверг, 23 ноября, к поискам пропавшей подлодки присоединилась Россия.

На борту подводной лодки находятся 44 человека. В командовании ВМФ Аргентины опасаются, что запасы кислорода на судне подходят к концу.