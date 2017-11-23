Самолет США обнаружил объект в месте исчезновения аргентинской подлодки

Самолет ВМС США обнаружил объект вблизи района, откуда пропавшая подводная лодка вооруженных сил Аргентины отправила свой последний сигнал. Об этом агентству Reuters сообщил участник поискового полета на борту американского самолета "Посейдон" над Южной Атлантикой.

Экипаж подчеркнул, что объект не может быть идентифицирован, и неизвестно, связано ли это с подводной лодкой "Сан Хуан", которая пропала без вести более недели назад с экипажем из 44 человек на борту.

Самолет P-8A Poseidon вернулся на свою базу в Аргентине в среду вечером. Это был один из десятков аргентинских и иностранных лодок и самолетов, участвующих в поисках пропавшей подводной лодки.

Как сообщалось ранее, запасы кислорода на пропавшей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодке подходят к концу. Об этом заявил представитель Военно-морских сил Аргентины Энрике Бальби.

Поисковую операцию ведут корабли аргентинского флота, самолеты и вертолеты. Всего в ней участвуют около 4 тысяч человек из десяти стран.

Помощь Аргентине предложили Бразилия, Уругвай, Перу, Великобритания и ЮАР. В четверг, 23 ноября, к поискам пропавшей подлодки присоединилась Россия.