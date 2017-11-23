Дело экс-главы Коми Вячеслава Гайзера передано в суд

Дело бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве, передано в суд. Об этом в четверг сообщили в Генеральной прокуратуре.

Также в суд переданы дела других ключевых подозреваемых, включая заместителя Гайзера Алексея Чернова, члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще 12 человек. Их обвиняют в мошенничестве, получении взяток и легализации незаконных доходов. По данным следствия, ущерб от действий злоумышленников превышает миллиард рублей.

Вячеслав Гайзер был задержан 19 сентября 2015 года. В ходе обысков в его рабочем кабинете обнаружены крупная сумма денег, коллекция элитных наручных часов, стоимость одной из марок которых оценивается в один миллион долларов. Следователи также нашли документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения частных самолетов.

Сам Гайзер вины не признает. Он находится под стражей.