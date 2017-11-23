Акция памяти Литвиненко на Лубянке

В Москве накануне вечером гражданские активисты почтили память Александра Литвиненко, со дня смерти которого прошло 11 лет. Он был отравлен радиоактивным веществом полоний-210, приняв его дозу с чаем в баре лондонского отеля "Миллениум" 1 ноября 2006 года. Прошедшее в Лондоне общественное дознание по делу о смерти Литвиненко пришло к выводу, что его убийство было, "вероятно, санкционировано" Владимиром Путиным. Литвиненко проработал почти 10 лет в советском КГБ, а затем в российской ФСБ. Он стал критиком власти и в 2000 году бежал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность.