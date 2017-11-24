В Брюсселе начался 5-й саммит "Восточного партнерства"

В Брюсселе открывается 5-й саммит "Восточного партнерства". В нём примут участие представители шести постсоветских стран – Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии. Встреча проходит раз в два года. Одна из главных целей "Восточного партнерства" – укрепление стабильности и демократии на границе Евросоюза и стран СНГ, а также экономическая интеграция.

На саммите в пятницу выступит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Одним из основных пунктов её речи будет угроза со стороны России. Как сообщает пресс-служба британского премьера, Мэй призовет постсоветские страны создать "единый подход в борьбе попытками дестабилизации, исходящими от Москвы". Ожидается, что Великобритания выделит около 100 миллионов фунтов на борьбу с дезинформацией в странах "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" было запущено в 2009 году по инициативе Евросоюза. Три страны этой программы – Украина, Грузия и Молдавия – уже подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Оно предполагает создание зоны свободной торговли, кроме того граждане этих государств могут въезжать в страны Шенгенского соглашения без виз. Ожидается, что на саммите в пятницу им предложат новую, приоритетную форму партнерства – так называемое "Восточное партнерство плюс".

Россия неоднократно заявляла, что "Европейское партнёрство" угрожает её экономике. В Брюсселе эти обвинения отрицают.