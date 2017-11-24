"Роснефть": публикация показаний Сечина по делу Улюкаева - "вброс"

Опубликованные Русской службой Би-би-си выдержки из протоколов допросов следователями главы "Роснефти" Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева являются "вбросом или фабрикацией". Подлинность этих документов определить невозможно, ведь они судом ещё не изучены, заявил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, передает РБК. Глава "Роснефти" уже трижды не явился в суд по делу Улюкаева.

Накануне Би-би-си опубликовала выдержки из трех протоколов, из которых, в частности, следует, что 15 октября на саммите в Гоа Улюкаев в устной форме попросил Сечина "каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение" по сделке о приватизации "Башнефти", которая на тот момент уже состоялась. Тогда же, по словам главы "Роснефти", Улюкаев назвал сумму в 2 миллиона долларов, которую проиллюстрировал жестом из двух пальцев – о нем уже сообщалось ранее. Также на одном из допросов Сечин заявил, что Улюкаев сам позвонил ему и предложил встретиться в офисе "Роснефти" 14 ноября 2016 года. Би-би-си отмечает, что эти данные противоречат оглашенным в суде материалам прослушки телефонного разговора Сечина, в котором он сам пригласил министра приехать в офис.

Подлинность копий протоколов Би-би-си подтвердил знакомый с материалами дела источник.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.