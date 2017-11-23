"Би-би-си" выяснила подробности допросов Сечина следователями

Русская служба "Би-би-си" выяснила подробности показаний, которые глава "Роснефти" Игорь Сечин дал следователям по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. В распоряжение издания попали копии трех протоколов, подлинность которых на условиях анонимности подтвердил источник.

Из них, в частности, следует, что 15 октября на саммите в Гоа Улюкаев в устной форме попросил Сечина "каким-либо образом отблагодарить его за положительное решение" по сделке о приватизации "Башнефти", которая на тот момент уже состоялась. Тогда же, по словам главы "Роснефти", Улюкаев назвал сумму в 2 миллиона долларов, которую проиллюстрировал жестом из двух пальцев – о нем уже сообщалось ранее.

Игорь Сечин подчеркнул, что кроме него слова про 2 миллиона никто не слышал.

Также на одном из допросов Сечин заявил, что Улюкаев сам позвонил ему и предложил встретиться в офисе "Роснефти" 14 ноября 2016 года. "Би-би-си" отмечает, что эти данные противоречат оглашенным в суде материалам прослушки телефонного разговора Сечина, в котором он сам пригласил министра приехать в офис.

Глава "Роснефти" уже три раза не явился в суд по делу Улюкаева. В пресс-службе госкомпании утверждают, что Игорь Сечин будет занят до конца года. При этом по просьбе адвокатов Улюкаева, Сечина в четвертый раз вызвали на заседание, намеченное на 27 ноября.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.