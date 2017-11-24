В Уфе участника акции против коррупции обвиняют в экстремизме

В Уфе возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму в отношении участника антикоррупционного митинга 12 июня Рустема Мулюкова. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Уфа". Мулюкову грозит до четырех лет лишения свободы.

По информации издания, в основу обвинения положена видеозапись с митинга, на которой слышно, как активист называет коррумпированных чиновников "предателями, которые обворовывают нас с вами", призывает их "сажать" и "расстреливать".

​Организаторы митинга – координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и юрист Кирилл Матвеев – проходят по делу Мулюкова свидетелями. Их вызвали в полицию для дачи показаний. При этом Чанышева рассказала "Эху Москвы в Уфе", что не знала, в рамках какого дела ее допрашивали.

Рустем Мулюков — член партии "Яблоко", он известен в Уфе как активный наблюдатель на выборах в сентябре 2016 года. Он заявлял о вбросах и фальсификациях во время голосования и пытался добиться возбуждения уголовных дел в отношении работников избирательных комиссий. Однако все закончилось дисциплинарными взысканиями.

12 июня в разных регионах России прошли митинги и шествия против коррупции, организованные сторонниками Алексей Навального. Во многих городах, включая Москву, акции не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями. Были возбуждены и несколько уголовных дел о нападении на полицейских.