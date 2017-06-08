В Башкирии организаторы акций 12 июня жалуются на давление полиции

В нескольких городах Башкирии на организаторов антикоррупционных акций 12 июня оказывает давление полиция, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на главу регионального штаба незарегистрированной Партии прогресса Лилию Чанышеву.

По ее словам, сторонников оппозиционера Алексея Навального, подавших заявки на митинги, вызывают для беседы в полицию, где убеждают активистов пересмотреть политические взгляды. Так, организаторов митинга в Нефтекаске несколько часов продержали в отделении центра по противодействию экстремизму. Сотрудники ведомства, в частности, выясняли у активистов, что плохого им сделал глава российского правительства Дмитрий Медведев, которому посвящен фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией.

В Ишимбае организаторы митинга отозвали заявку из-за давления на родственника, работающего в полиции, рассказала Лилия Чанышева.

Антикоррупционные акции 12 июня запланированы в десятках городов России. На территории Башкирии заявки были поданы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Мелеузе и Нефтекамске.