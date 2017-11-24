Дума приняла закон о видеонаблюдении при подсчете голосов на выборах

Государственная дума России приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеконтроль за подсчетом голосов. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее закон разрешал видеонаблюдение только во время голосования.

Законопроект предусматривает возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях территориальных избирательных комиссий.

По мнению автора документа, депутата Павла Крашенникова, это позволит ограничить возможность фальсификаций при подсчете голосов.

Первый и единственный раз федеральный бюджет оплатил установку систем видеоконтроля голосования на выборах президента России 2012 года. Тогда из бюджета было выделено 13 миллиардов рублей. Видеокамеры зафиксировали множество серьезных нарушений. Однако ни одна запись не была признана судами в качестве доказательства.