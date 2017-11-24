Клиенты Uber подозревают российских хакеров в финансовых махинациях

Клиенты мобильного сервиса заказа такси Uber в Великобритании и США подозревают российских хакеров во взломе своих учётных записей. Жалобы в соцсетях на списание средств в рублях обнаружила газета The Times. Пользователи отмечают, что оплата проходила за поездки в Москве и Санкт-Петербурге, которые они не совершали. Всего, по данным The Times, пострадали около 800 тысяч человек.

На днях стало известно об утечке данных пользователей Uber в 2016 году. Однако, по информации The Guardian, взломы аккаунтов могут быть не связаны с прошлогодним инцидентом. Тогда злоумышленники похитили имена, адреса электронной почты и телефонные номера 57 миллионов пассажиров и водителей. Министр цифровых технологий Великобритании Мэтт Хэнкок, отметил, что с помощью этих похищенных данных совершить финансовое преступление было нельзя.

21 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Uber заплатила 100 тысяч долларов хакерам для сокрытия утечки данных в 2016 году. Глава компании Дара Хосровшахи заявил, что ему стало известно о случившемся лишь недавно, так как служба безопасности скрывала утечку. По данным The Wall Street Journal, Хосровшахи знал о случившемся и сознательно не оглашал информацию о хакерской атаке.

Власти США, Великобритании, Италии и Нидерландов начали проверку сервиса в связи со скандалом. В России Роскомнадзор направил в компанию запрос с требованием сообщить, коснулась ли утечка персональных данных российских граждан.