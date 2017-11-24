Эммерсон Мнангагва вступил в должность президента Зимбабве

Новым президентом Зимбабве стал Эммерсон Мнангагва. Он был приведён к присяге в пятницу на стадионе в столице страны Хараре, где собрались тысячи его сторонников. На церемонии также присутствовали президенты соседних стран - Мозамбика, Замбии и Ботсваны, передает Рейтер. Мнангагва будет исполнять обязанности президента до выборов, которые должны пройти в будущем году. Он был выдвинут на эту должность правящей партией "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ).

75-летний Мнангагва, которого в Зимбабве называют "крокодилом" за его хватку и жестокость, сменил на посту президента 93-летнего Роберта Мугабе, правившего 37 лет. Мугабе был смещен военными 15 ноября и помещен под домашний арест. Выступление военных началось после того, как лидер Зимбабве отправил Мнангагву в отставку с должности вице-президента, чтобы следующим президентом страны смогла стать жена Мугабе Грейс. В течение недели Мугабе отказывался уходить в отставку и сделал это только 21 ноября, чтобы избежать импичмента, процедура которого началась в парламенте. Условием сделки с военными стали гарантии неприкосновенности.

Нарушения прав человека, репрессии, жертвами которых стали до 20 тысяч человек, фальсификация выборов побудили многие западные страны ввести санкции в отношении Зимбабве.