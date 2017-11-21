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В парламенте Зимбабве объявили об отставке президента Мугабе

Роберт Мугабе

Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил об отставке. Письмо об этом зачитал спикер парламента страны. Мугабе руководил Зимбабве 37 лет. Ранее 21 ноября парламент начал процедуру его импичмента.

В обращении Мугабе говорится, что он готов добровольно оставить пост, чтобы обеспечить мирную передачу власти. При этом в письме не сказано, кто должен возглавить страну, отмечает Reuters. На прошлой неделе власть в Зимбабве захватили военные. Они отправили Мугабе под домашний арест.

В правящей партии заявили, что в течение двух суток исполняющим обязанности президента станет Эммерсон Мнангагва. Выступление военных началось после того, как Мугабе сместил его с занимаемой должности.

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