Cуд в Праге подтвердил решение об экстрадиции хакера Никулина в США

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Верховный суд в Праге подтвердил решение об экстрадиции "русского хакера" Евгения Никулина из Чехии в США. Там его подозревают во взломе нескольких социальных сетей и краже персональных данных. Экстрадиции Никулина также добивается Россия, где против него возбуждено уголовное дело.
Окончательное решение о выдаче в США либо в Россию должен принять министр юстиции Чехии. Он может удовлетворить запрос одной из стран, заблокировав при этом требование другой. В мае суд в Праге постановил, что Никулина можно экстрадировать. Защита хакера сразу же подала аппеляцию.
Чешская полиция арестовала Евгения Никулина в октябре прошлого года. Задержание произошло на основании ордера Интерпола, выданного по запросу Соединённых Штатов.
Хакера обвиняют в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.
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