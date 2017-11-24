Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Сборная России потеряла первое место в неофициальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это случилось после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бобслеиста Александра Зубкова двух золотых наград соревнований, передает ТАСС. На счету сборной России осталось 10 золотых медалей - она занимает третье место после Норвегии и Канады.

Зубков и бобслеистка Ольга Стульнева были признаны виновными в употреблении допинга. Их пожизненно отстранили от участия в Олимпиаде. Ранее МОК лишил медалей четверых российских скетелонистов. Их также признали виновными в употреблении допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи и дисквалифицировали на всю жизнь.

Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от Олимпиады-2018 в связи с допинговым скандалом. Доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России был опубликован два года назад. Согласно расследованию, допинг применяли более тысячи российских спортсменов. Москва отвергает обвинения. Решение о допуске России на зимние Олимпийские игры 2018 года может быть принято в начале декабря.

