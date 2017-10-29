МОК: Решение об участии России в Олимпиаде будет принято в декабре

Международный олимпийский комитет на состоявшемся в субботу расширенном заседании постановил отложить до начала декабря принятие окончательного решения о допуске России на зимние Олимпийские игры - 2018 в Пхёнчхане (Республика Корея). Олимпиада стартует 9-го февраля.

Решение будет зависеть от выводов двух комиссий, изучающих практику широкомасштабного употребления допинга российскими спортсменами при пособничестве высших эшелонов спортивных и политических властей страны. Обе комиссии были учреждены более года назад.

17 национальных антидопинговых агентств, в том числе, США, призвали в прошлом месяце к полному запрету на участие в Олимпиаде атлетов из России, с одновременным разрешением тем, кто прошел тест на допинг, участвовать в Играх в личном качестве. Однако заявление, выпущенное по итогам заседания МОК, предостерегает от поспешности. "Мы считаем неприемлемыми публичные требования о введении конкретных санкций до завершения работы обеих комиссий. Любой спортсмен или федерация заслуживают того, чтобы их права были соблюдены", - говорится в документе, принятом участниками заседания в составе представителей МОК, международных спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов и сотрудников антидопинговых агентств.

Согласно расследованию, выполненному по заказу МОК канадским юристом Ричардом МакЛареном, к несанкционированному употреблению стероидных препаратов были причастны в общей сложности более 1000 российских спортсменов. Злоупотребления достигли своего пика во время Сочинской Олимпиадой — 2014.