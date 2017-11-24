Штаб Навального в Москве переехал в четвертый раз

Московский штаб оппозиционного политика Алексея Навального переехал в четвертый раз. По словам руководителя штаба Николая Ляскина, собственник помещения сообщил, что боится, что на него будут оказывать давление.

Активисты трижды были вынуждены менять помещение из-за конфликтов с собственниками. Они уверены, что на арендодателей оказывают давление власти.

Сейчас сотрудники штаба и волонтёры занимаются верификацией подписей в поддержку Навального. Он объявил, что собирается участвовать в президентских выборах в 2018 году. Хотя российские власти говорят, что он не может баллотироваться из-за судимости. Навальный называет все дела против него политическими и последовательно оспаривает вердикты российских судей в Европейском суде по правам человека.