Суд арестовал задержанных в Крыму крымскотатарских активистов

Суд в аннексированном Симферополе сегодня арестовал на два месяца задержанных накануне крымских татар. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

Накануне сотрудники подконтрольных России силовых структур задержали нескольких активистов крымскотатарского национального движения. Утверждается, что в ходе обысков в их домах обнаружили оружие, наркотики и экстремисткие материалы. Активистов обвинили в вымогательстве. В результате действий сотрудников скончалась одна из старейших крымских активисток – 82-летняя Веджие Кашка. При задержании ей стало плохо, и она умерла по дороге в больницу. День ее похорон - 24 ноября - объявлен Днем траура.

ФСБ регулярно проводит в аннексированном Крыму обыски и задержания крымских татар. Правозащитники считают действия спецслужбы политически мотивированными: представители крымскотатарского народа выступали против присоединения полуострова к России.