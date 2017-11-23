В Крыму вновь задержали крымских татар. Одна из задержанных умерла

В аннексированном Крыму задержали нескольких крымских татар, одна из задержанных – 82-летняя Веджие Кашка – умерла. Об этом сообщает проект Радио Свобода "Крым.Реалии".

Всего в четверг сотрудники ФСБ и МВД России задержали троих представителей крымско-татарского народа. Еще у нескольких прошли обыски. Веджие Кашка после задержания в центре Симферополя вызвали скорую помощь, ветеран крымско-татарского движения умерла в больнице.

ФСБ регулярно проводит в аннексированном Крыму обыски и задержания крымских татар. Правозащитники считают действия спецслужбы политически мотивированными: представители крымско-татарского народа выступали против присоединения полуострова к России.