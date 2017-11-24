В Волгограде принудительно госпитализирован сторонник Мальцева

Суд в Волгограде сегодня решил принудительно госпитализировать местного сторонника Вячеслава Мальцева Анатолия Болтыхова. Об этом "Открытой России" сообщил адвокат Сергей Куницкий

Болтыхов был задержан 17 ноября по подозрению в краже автомобильного аккумулятора. В этот же день его госпитализировали без решения суда. Тогда ему поставили диагноз "смешанное расстройство личности". 22 ноября суд решил, что диагноз нужно подтвердить, и решил принудительно госпитализировать активиста.

По словам полицейского, который задержал активиста, тот "говорил о захвате власти". Психиатр скорой помощи, который проводил осмотр Болтыхова, рассказал, что он "яро высказывался о революции". Суд проигнорировал просьбу адвоката активиста провести независимую судебно-психиатрическую экспертизу в Москве.

Массовые задержания сторонников Мальцева по всей России начались перед 5 ноября. В этот день, как неоднократно заявлял сам националист, в стране якобы должна была произойти революция. Сам оппозиционер находится за границей, его движение "Артподготовка" запрещено.

