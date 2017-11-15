Мальцев получил политическое убежище в одной из стран ЕС

Лидер движения "Артподготовка", националист Вячеслав Мальцев заявил, что получил политическое убежище в одной из стран Евросоюза. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Настоящее время". О какой именно стране идет речь, Мальцев не уточнил, однако отметил, что некоторое время после бегства из России находился под стражей. По словам националиста, его отпустили, поскольку удалось подтвердить, что в России его преследуют по политическим мотивам.

В России Мальцева обвиняют в призывах к экстремистской деятельности и создании террористического сообщества. Его движение "Артподготовка" запрещено. Националист покинул Россию в начале июля, в очередной раз заявив, что 5 ноября в России якобы произойдет революция.

В начале ноября по всей стране начались массовые задержания предполагаемых сторонников Мальцева. 5 числа в нескольких городах были задержаны более 500 человек, в их числе случайные прохожие и школьники.