Глава "ЛНР" Игорь Плотницкий ушел в отставку

Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР") Игорь Плотницкий подал в отставку. Как сообщается на сайте "Луганскинформцентра", причиной стало состояние здоровья Плотницкого.

Исполнять его обязанности "вплоть до предстоящих выборов" будет глава министерства госбезопасности (МГБ) непризнанной республики Леонид Пасечник. Он заявил о своей приверженности Минским соглашениям. Плотницкий, по словам Пасечника, назначен уполномоченным от "Луганской народной республики" по исполнению Минских соглашений.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между Плотницким и министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. Днём ранее Плотницкий отправил Корнета в отставку, но он отказался покидать свой пост. Плотницкий обвинил Корнета в "силовом захвате власти". 23 ноября сообщалось, что Плотницкий бежал в Россию.

В Кремле отказались комментировать ситуацию в Луганске.

