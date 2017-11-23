Опубликована запись предполагаемого прибытия Плотницкого в Москву

Лидер самопровозглашенной Луганской народной республики ("ЛНР") Игорь Плотницкий предположительно прибыл в Москву на самолете. Видеозапись, на которой он проходит по аэропорту, опубликовал видеоблогер Константин Долгов. При этом место съемки в ролике не указано. Писатель Захар Прилепин в беседе с изданием РБК утверждает, что летел вместе с Плотницким рейсом Ростов - Москва.

Ранее в четверг о том, что лидер сепаратистов покинул Луганск и уехал в Россию, написала "Новая газета". До этого уже сообщалось о бегстве Плотницкого в Россию, однако позднее он сам отверг эти сведения.

При этом, по данным СМИ, вооруженные люди, которые 21 ноября заняли Луганск, в четверг разблокировали часть города, а также убрали с улиц военную технику.

Накануне сообщалось, что они взяли штурмом здание луганской прокуратуры и арестовали нескольких ее сотрудников. После этого так называемое министерство государственной безопасности "ЛНР" заявило, что следователь генпрокуратуры республики Алексей Олейник, явившийся с повинной, рассказал подробности гибели бывшего премьер-министра "ЛНР" Геннадия Цыпкалова. По словам Олейника, тот умер от пыток, но в прокуратуре приказали сфальсифицировать результаты судмедэкспертизы. Ранее сообщалось, что Цыпкалов покончил с собой.

20 ноября Плотницкий отправил в отставку главу МВД "ЛНР" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. Позднее Корнет заявил, что в Луганске "пресечена деятельность основных членов" некой диверсионной украинской группы.