В Лондоне вечером "чёрной пятницы" произошёл инцидент

Полиция и автомобили "скорой помощи" прибыли в район перекрёстка Oxford Circus и провели массовую чрезвыйчайную операцию в ответ на информацию о "прозвучавших в метро" выстрелах.

Однако полиция не обнаружила признаков ведения огнестрельного огня, пострадавших нет, кроме одной женщины, получившей "незначительную травму" при выходе из станции метро, где произошёл "инцидент".

Временно закрытые торговые учреждения, переполненные в "чёрную пятницу", а также несколько станций метро, эвакуированные для срочного расследования, вновь открыты.

Как уточняет Би-би-си, антитеррористические подразделения не участвовали в операции на Oxford Circus.