В Египте убиты 30 боевиков после нападения в мечети

Армия Египта начала антитеррористическую операцию после вчерашнего нападения на мечеть на Синайском полуострове. В результате рейда в деревне Эр-Рисан были уничтожены около 30 боевиков. Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на представителя военных. Ранее в результате авиадура были уничтожены несколько автомобилей и укрытий боевиков, связанных с нападением, рассказали в египетской армии.

Не менее 235 человек погибли и более 100 пострадали в пятницу в результате атаки на суфийскую мечеть. Нападение совершено во время пятничной молитвы. Большинство погибших – мирные жители и солдаты египетской армии. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.

По свидетельствам местных жителей, нападавшие стреляли по выбегавшим из мечети и по машинам скорой помощи, а затем скрылись на автомобиле. В Египте объявлен трёхдневный траур.