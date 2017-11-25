СМИ: в Сирии находятся в четыре раза больше военных из США

Пентагон занижает количество американских военных, участвующих в операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на чиновников. По данным журналистов, в арабской республике находятся около двух тысяч американских солдат. В публикации отмечается, что Пентагон может подтвердить эту цифру уже в понедельник, 27 ноября.

По официальным данным, в Сирии сейчас воюют лишь пятьсот военнослужащих из США. Речь идет о неточном учете количества военных в специальной электронной системе, подчеркивают журналисты. Руководство армии зачастую пытается обойти установленные Белым домом рамки, перебрасывая солдат временно или нанимая новых военнослужащих по контракту.

Большинство американских военных в Сирии – советники, которые занимаются тренировкой союзнических сил, а также артиллерийской поддержкой в борьбе с боевиками "Исламского государства".