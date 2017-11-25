Президенты Турции и США обсудили борьбу с "Исламским государством"

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Президенты США и Турции договорились совместно противостоять террористической группировке "Исламское государство" в Сирии. Телефонный разговор Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана состоялся 24 ноября.
Администрация турецкого президента сообщила, что лидеры также согласовали действия против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сторонников Фетхуллаха Гюлена. При этом в сообщении Белого дома об этом не упоминается. В администрации Дональда Трампа о возможной поставке вооружений в Турцию.
Исламский проповедник Гюлен живет в США с 1999 года. Турция обвиняет его в организации попытки госпереворота и требует экстрадиции. Соединенные Штаты в выдаче Гюлена отказывают из-за отстутствия достаточных доказательств.
В октябре между Турцией и США разгорелся дипломатический скандал. Среди причин разногласий были поддержка Вашингтоном сирийских курдов, а также покупка Турцией, страной-членом НАТО, российских ракетно-зенитных комплексов.
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