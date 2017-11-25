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Президенты Турции и США обсудили борьбу с "Исламским государством"

Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президенты США и Турции договорились совместно противостоять террористической группировке "Исламское государство" в Сирии. Телефонный разговор Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана состоялся 24 ноября.

Администрация турецкого президента сообщила, что лидеры также согласовали действия против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и сторонников Фетхуллаха Гюлена. При этом в сообщении Белого дома об этом не упоминается.​ В администрации Дональда Трампа о возможной поставке вооружений в Турцию.

Исламский проповедник Гюлен живет в США с 1999 года. Турция обвиняет его в организации попытки госпереворота и требует экстрадиции. Соединенные Штаты в выдаче Гюлена отказывают из-за отстутствия достаточных доказательств.

В октябре между Турцией и США разгорелся дипломатический скандал. Среди причин разногласий были поддержка Вашингтоном сирийских курдов, а также покупка Турцией, страной-членом НАТО, российских ракетно-зенитных комплексов.

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