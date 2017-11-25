Журнал Time опроверг слова Трампа о признании его "человеком года"

Американский журнал Time заявил в твиттере, что президент США Дональд Трамп неправильно понимает процесс выбора "человека года".

Ранее Трамп написал, что с ним связались представители журнала и рассказали, что его, "вероятно, выберут человеком года" во второй раз подряд. По словам президента, он отказался, поскольку номинация предполагала интервью и фотосессию.

В Time подчеркнули, что не комментируют выбор победителя до публикации журнала 6 декабря.

Издание Time называет "человека года" в своем декабрьском номере уже 90 лет. В 2007 году, когда номинацию получил президент России Владимир Путин, в редакции объясняли, что "это не знак одобрения и не признание популярности", а лишь отражение сил, меняющих мир "во благо или во вред". "Человеком года" дважды становились несколько американских президентов, в том числе предшественник Трампа, Барак Обама.