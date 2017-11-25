Кудрин заявил, что не собирается участвовать в выборах президента

Председатель Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов Алексей Кудрин не будет участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом он заявил журналистам в субботу.

Кудрин уточнил, что сейчас готовит некую программу предложений, которую намерен вручить действующему президенту. "Я сейчас в другой роли", – отметил он.

Накануне в СМИ появилась информация о том, в Администрации президента обсуждают вариант участия в выборах в качестве соперника Владимира Путина представителя бизнеса и либерального кандидата.

По словам собеседника "Ведомостей", одна из кандидатур, которая может рассматриваться "вполне серьезно" – это именно Алексей Кудрин. Представитель Кудрина Павел Кузнецов заявил, что такой вопрос не обсуждался.