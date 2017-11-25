ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию нижегородскому изданию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу газеты "Земляки", издающейся в Кстовском районе Нижегородской области. За нарушение Россией права СМИ на свободу выражения мнений журналисты из районной газеты получат 7,5 тысяч евро, сообщает корреспондент Радио Свобода со ссылкой на представителей издания.

В 2004 году газета "Земляки" проиграла суд главе администрации района Юрию Лебедеву. В одной из публикаций издание процитировало депутата местной думы, сравнившего управленческие таланты чиновника с действиями главной героини басни "Мартышка и кредит" (альтернативное прочтение басни Ивана Крылова "Мартышка и очки"). Вторым поводом стал фотоколлаж с изображением главы администрации, где чиновник изображен в виде Усамы бен Ладена. Он был опубликован в связи с публичным предложением Лебедева "что-нибудь сжечь или взорвать" для утилизации промышленных отходов.

Кстовский районный суд обязал редакцию "Земляков" компенсировать Юрию Лебедеву моральный ущерб и принести извинения "за неэтичное сравнение его действий с действиями мартышки, называемой дураком", а также за "необоснованный, неправомерный и вредный" фотоколлаж.

В 2005 году ЕСПЧ зарегистрировал жалобу издательского дома "Земляки". Правительство России настаивало на необходимости защиты чиновника от дискредитации, которая "могла повлиять на выполнение им обязанностей и подорвать доверие к нему общественности".

В ЕСПЧ посчитали, что глава районной администрации "участвуя в выборах, ступил на политическую сцену, и неизбежно и сознательно стал открыт для пристального и тщательного изучения каждого слова и дела как журналистами, так и широкой общественностью".

"Серия статей не превышала приемлемые пределы критики", – говорится в итоговом решении суда в Страсбурге.