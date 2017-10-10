Суд отклонил иск бизнесмена Сергея Михайлова (Михася) к РБК

Гагаринский районный суд Москвы отклонил иск о защите бизнесмена Сергея Михайлова о защите чести и достоинства к медиахолдингу РБК, передает агентство "Москва".

В статье РБК под названием "Про уродов и людей", опубликованной в 2013 году, Михайлова называют лидером Солнцевской ОПГ по кличке Михась. Бизнесмен требовал опровергнуть эту информацию и взыскать с медиахолдинга 300 тысяч рублей.

В начале октября Люблинский суд Москвы удовлетворил иск Михайлова о защите чести и достоинства к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю Алексею Навальному. Суд обязал Навального в течение недели удалить материал под заголовком "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе солнцевской ОПГ", который был опубликован в августе на сайте Навального, и дать опровержение. Кроме того, суд постановил взыскать с оппозиционера судебные расходы истца в размере 17 тысяч рублей.

Летом прошлого года Михайлов воспользовался законом о так называемом праве на забвение. Поисковые системы Google и "Яндекс" ограничили выдачу результатов по запросам о его причастности к организованной преступности.

